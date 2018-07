Frankfurt/Main (dpa) - Elke Heidenreich (67) gilt als Literaturkennerin. Doch immer mehr macht sie sich auch als Musik- und Opernexpertin einen Namen. Kürzlich erschien das von ihr herausgegebene Buch «Ein Traum von Musik» (46 Liebeserklärungen Prominenter an die Musik), und ab dem 10. Dezember übernimmt sie die Moderation der Gesprächsreihe «Oper lieben» an der Oper Frankfurt.

Sie löst den früheren ZDF-Journalisten Steffen Seibert ab, der inzwischen Regierungssprecher in Berlin ist. Mit der Nachrichtenagentur dpa spricht Heidenreich über den Zauber der Oper, verrät, woran ihre eigene Musikerkarriere scheiterte und dass Musiker ihr Herz im Sturm erobern. Ihre Lieblingsoper ist «Don Carlos» von Giuseppe Verdi. «Derzeit!», betont sie. Das wechselt.

Freuen Sie sich auf die Moderation von «Oper lieben»? Wie ist überhaupt Ihre Verbindung zur Oper Frankfurt?

Heidenreich: «Ich freue mich riesig! Meine Verbindung ist, dass ich, wann immer ich in Frankfurt bin, zum Beispiel während der Buchmesse, mir einen Abend freinehme und in die Oper gehe. Ich liebe meine Kölner Oper, ich gehe auch sehr oft in Bonn in die Oper, aber Frankfurt hat über die Jahre hinweg immer ganz erstaunlich tolle Inszenierungen gehabt. Ich hoffe, dass ich diese Gespräche auch fachkundig und gut leiten kann. Ich bin ja kein Musikwissenschaftler, ich bin einfach nur Opernliebhaberin.»

Was sagen Sie Opern-Banausen, weshalb man die Oper lieben muss?

Heidenreich: «Weil die Oper erstens etwas ganz Europäisches ist und zu unseren europäischen Kulturwurzeln gehört. Und sie ist ein wunderbares Gesamtkunstwerk. Man sitzt da, es wird dunkel, es passiert also etwas auf einer Bühne, es ist ein Theaterstück, es wird gesungen. Es spielen 60 bis 80 ausgebildete Musiker live im Orchester - keine Konserve! Es ist wirklich die Mischung aus Literatur, Malerei und Schauspiel - etwas ganz Besonderes! Und diesen wunderbaren künstlerischen Luxus sollte sich doch jeder ab und zu mal leisten!»

Wie sehen Sie die Debatte um die mangelnde Kostendeckung der deutschen Opern-Häuser?