Kritik an WM in Katar - Völler für Verlegung

Frankfurt/Main (dpa) - Mit teilweise heftiger Kritik haben die Bundesliga-Vereine auf die Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 nach Katar reagiert. «Das ist einfach unfassbar», schimpfte Eintracht Frankfurts Vorstandschef Heribert Bruchhagen in Richtung der FIFA- Funktionäre. Er forderte: «Man sollte sie alle abwählen.» Bayer Leverkusens Sportdirektor Rudi Völler unterstützt derweil den Vorschlag Franz Beckenbauers, die WM in zwölf Jahren wegen der Klima- Probleme im Winter auszutragen. «Ich finde das nicht so unrealistisch und auch für uns reizvoll», meinte Völler.

Hüfner feiert 100. Sieg der deutschen Rodlerinnen

Winterberg (dpa) - Olympiasiegerin Tatjana Hüfner hat beim Heim- Rennen in Winterberg den 100. Weltcup-Sieg der deutschen Rodlerinnen in Serie perfekt gemacht. Die 27-Jährige verwies am Sonntag Teamkollegin Natalie Geisenberger mit deutlichem Vorsprung auf den zweiten Platz und setzte mit ihrem 23. Weltcup-Sieg den seit 13 Jahren andauernden Siegeszug der deutschen Frauen fort. Die Kanadierin Alex Gough verhinderte als Dritte den ersten deutschen Dreifacherfolg im WM-Winter.

Drei deutsche Viererbobs in Calgary auf dem Podium

Calgary (dpa) - Die deutschen Bobfahrer haben für ein perfektes Weltcup-Wochenende gesorgt. Im kanadischen Calgary fuhren am Samstagabend (Ortszeit) alle drei Viererbobs aufs Podium, das hat es seit der Wiedervereinigung nicht gegeben. Nach den Erfolgen im Zweierbob durch Cathleen Martini und Karl Angerer sowie im Teamwettbewerb siegte Manuel Machata vom SC Potsdam mit seiner Crew in der Königsdisziplin. Angerer und Maximilian Arndt komplettierten mit den Plätzen zwei und drei das sensationelle Abschneiden der Mannschaft von Cheftrainer Christoph Langen.

Kombinierer Frenzel Zweiter nach Springen - Chappuis vorn