Berlin (dpa) - Die Kunden haben den Einzelhändlern auch in der zweiten Adventswoche klingelnde Kassen beschert. Trotz eines Dämpfers durch den Wintereinbruch habe man in der vergangenen Woche mehr verkauft als vor einem Jahr. Und auch am Wochenende seien die Verbraucher in Kauflaune gewesen: «Städte und Geschäfte waren voll», betonte der Hauptgeschäftsführer des Einzelhandelsverbandes HDE, Stefan Genth. Viele Kunden griffen laut HDE in den vergangenen Tagen zu Süßigkeiten und kleinen Geschenken wie Büchern, CDs und DVDs für den Nikolausstiefel. Auch Smartphones, Tablet-Computer, Mini- Camcorder und Spielekonsolen seien gefragt gewesen.

Berlin (dpa) Die Bundesregierung erwägt anders als vom «Spiegel» berichtet keine Garantie für Staatsanleihen sämtlicher Euro-Länder in unbeschränkter Höhe - dies erklärte eine Sprecherin des Finanzministeriums am Wochenende. «Solche Pläne gibt es nicht», sagte sie. Der Euro-Rettungsschirm reiche aus. Unions-Fraktionschef Volker Kauder schloss eine gemeinsame Anleihe der Euro-Länder zur Stabilisierung der Währung aus. Die Euro-Finanzminister treffen sich am Montag in Brüssel zu ihrer regulären Dezembersitzung - dort soll wieder über die Euro-Schuldenkrise gesprochen werden. Als Verteidiger eines stabilen Euro erhält der Präsident der Europäischen Zentralbank, Jean-Claude Trichet, den Karlspreis 2011.

Washington (dpa) - US-Notenbankchef Ben Bernanke schließt laut einem Bericht des US-Senders CBS eine weitere geldpolitische Lockerung nicht aus - trotz weltweiter Kritik am bisher letzten Fed- Programm. Dies geht aus einem Interview hervor, das CBS am Sonntagabend (Ortszeit) ausstrahlen wollte. Wie der TV-Sender vorab mitteilte, verteidigt Bernanke darin erneut die Entscheidung der Federal Reserve (Fed) vom Vormonat, Staatsanleihen im Umfang von 600 Milliarden Dollar zu kaufen und erläutert, warum er «den Erwerb von mehr nicht ausschließt».

