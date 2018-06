Berlin (dpa) - Vor den Landtagswahl-Marathon 2011 können die Wähler nicht übwe per «Wahl-O-Mat» die am besten zu ihnen passende Partei ermitteln. Das Internet-Angebot soll in Sachsen-Anhalt nicht freigeschaltet werden. Grund ist ein Gerichtsurteil, das den Ausschluss kleinerer Parteien untersagt. Junge Wähler würden demnach eher verschreckt als aufgeklärt, wenn ihnen vom «Wahl-O-Mat» die rechtsextremistische NPD empfohlen werde. In Baden-Württemberg, Hamburg und Rheinland-Pfalz soll der «Wahl-O-Mat» trotzdem starten. In Bremen wurde darüber noch nicht entschieden.

