Berlin (dpa) - Der Versandhändler Otto und der Produzent Unilever kündigen Teuerungen an: In den nächsten Monaten werde es vor allem im Textilbereich weltweit zu Preiserhöhungen kommen. Das sagte Otto- Vorstandschef Hans-Otto Schrader dem «Spiegel». Auch Konsumgüterproduzent Unilever will die Verbraucherpreise anziehen: Wie Deutschland-Chef Harry Brouwer der «Wirtschaftswoche» sagte, seien unter anderem Produkte betroffen, die mit Pflanzenölen hergestellt werden. Das sind zum Beispiel Körperpflegeprodukte, Margarine und Eiscreme.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.