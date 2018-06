Berlin/London (dpa) - Hoher Besuch aus dem Vereinigten Königreich: Prinz Harry, Nummer drei der britischen Thronfolge, kommt noch in diesem Jahr nach Berlin.

Der 26-Jährige ist am 18. Dezember Gast der TV-Spendengala «Ein Herz für Kinder», wie der Axel-Springer-Verlag mitteilte. Es sei Prinz Harrys erster Besuch in der Hauptstadt und überdies sein erster Auftritt im deutschen Fernsehen.

Der kleine Bruder von Prinz William engagierte sich den Angaben zufolge in den vergangenen sieben Jahren intensiv für internationale Kinderhilfsprojekte. Bei der Gala will er seine Hilfsorganisation «Sentebale» vorstellen, die er gemeinsam mit Prinz Seeiso von Lesotho im April 2006 gründete. Die Organisation hilft Waisen und gefährdeten Kindern in dem kleinen Land im südlichen Afrika, das unter der weltweit dritthöchsten HIV-Infektionsrate leidet.

Die Gala «Ein Herz für Kinder» geht am 18. Dezember in der Ullstein-Halle des Berliner Axel-Springer-Hauses über die Bühne. Das ZDF überträgt die von Entertainer Thomas Gottschalk moderierte Sendung live.

www.ein-herz-fuer-kinder.de