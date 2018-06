Inhalt Seite 1 — Dax beendet schwankenden Handel im Plus Seite 2 Auf einer Seite lesen

Frankfurt/Main (dpa) - Nach schwankendem Handelsverlauf hat der Dax am Montag leichte Kursgewinne über die Ziellinie gerettet. Marktanalyst Gregor Kuhn von IG Markets sprach nach der starken Vorwoche allerdings von einem «Mangel an Impulsen».

So näherte sich der Leitindex zwar zum Auftakt bis auf wenige Punkte dem höchsten Stand seit Juni 2008, den er am Freitag bei 6977 Punkten markiert hatte. Zwischenzeitlich rutschte er dann aber gar ins Minus, bevor er zum Handelsende um 0,10 Prozent auf 6954,38 Punkte zulegte. Der MDax rückte auf Rekordniveau vor und gewann 0,64 Prozent auf 9845,69 Punkte. Der TecDax verbesserte sich um 0,25 Prozent auf 805,68 Punkte.

Die Aktien von ThyssenKrupp waren nach einer positiven Studie der Citigroup Favorit im Leitindex und gewannen 3,23 Prozent auf 31,04 Euro. Papiere von K+S zählten mit plus 2,27 Prozent auf 54,56 Euro ebenfalls zu den Spitzenwerten im Dax. Dass der zu K+S gehörende Streusalzhersteller Esco, Europas größter Salzlieferant, Engpässe beim Streusalz in diesem Winter nicht ausschließe, dürfte der Auslöser für den Kursanstieg sein, sagte ein Analyst. Allerdings ignoriere der Markt, dass die Salzsparte von K+S im Vergleich zum Kerngeschäft Kali kaum Relevanz habe.

Die Titel der Deutschen Bank gaben am Dax-Ende um 1,58 Prozent auf 38,275 Euro nach. Sie litten unter einem negativen Kommentar von Merrill Lynch. Zudem belastete die voranschreitende Übernahme der Postbank. Die Titel der Postbank, die ab Mittwoch nicht mehr im MDax vertreten sein werden, rutschten um 9 Prozent auf 20,11 Euro ab. Durch die Übernahme der Deutschen Bank ist der Anteil der frei handelbaren Postbank-Aktien inzwischen unter zehn Prozent gesunken, was laut Regelwerk der Deutschen Börse einen Verbleib im Index nicht mehr zulässt.

Im Abwehrkampf gegen die Übernahme durch den spanischen Großaktionär und Konkurrenten ACS hat Hochtief einen Coup gelandet: Das reiche Katar steigt als Großaktionär beim größten deutschen Bauunternehmen ein, was der Aktie ein Plus von 4,26 Prozent auf 62,68 Euro eintrug. Im Zuge einer Kapitalerhöhung durch Hochtief will das Emirat Katar alle neuen Aktien erwerben und wird damit künftig knapp 9,1 Prozent der Anteile an dem deutschen Unternehmen halten. Marco Cabras von der Deutschen Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) sprach gegenüber der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX von einem «Signal der Hoffnung».

Abseits der großen Indizes sprangen die Aktien von EnBW bei deutlich erhöhten Handelsumsätzen um 17,26 Prozent auf 41,04 Euro an. Der drittgrößte deutsche Energieversorger visiert nach dem Absprung seines französischen Großaktionärs Electricite de France (EdF) den Aufstieg in die Börsen-Bundesliga an. «Unser Ziel ist, dass EnBW nach Daimler, HeidelbergCement und SAP der vierte Dax-Konzern in Baden- Württemberg wird», kündigte der Stuttgarter Regierungschef Stefan Mappus (CDU) nach dem überraschenden Deal an. Das Land Baden- Württemberg übernimmt vorübergehend die Anteile von EdF.

Der EuroStoxx 50 schloss belastet durch schwache Banken mit einem Abschlag von 0,45 Prozent auf 2769,96 Punkte. In Paris schloss der Cac-40 kaum verändert, wohingegen die Börse in London dank gefragter Rohstoffwerte mit Gewinnen aus dem Handel ging. In den USA verzeichneten die wichtigsten Indizes zum Handelsschluss in Europa leichte Verluste.