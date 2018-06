Katar hilft Hochtief und wird Großaktionär

Essen/Berlin (dpa) - Der Baukonzern Hochtief erhält im Abwehrkampf gegen die Übernahme durch die spanische ACS Hilfe aus Katar. Die Finanzholding des Emirats werde im Rahmen einer Kapitalerhöhung alle neuen Aktien erwerben und damit künftig knapp 9,1 Prozent der Anteile an dem deutschen Unternehmen halten, teilte Hochtief am Montag mit. Damit allein kann Hochtief die Übernahme durch ACS zwar nicht verhindern, sie wird jedoch erheblich teurer. Branchenkenner halten es auch für denkbar, dass Katar als «Weißer Ritter» mit den Spaniern nun über den Kauf ihres Aktienpakets spricht oder auf anderem Weg weitere Hochtief-Anteile erwirbt. Hochtief fließen durch die Kapitalerhöhung rund 400 Millionen Euro zu.

EnBW nach Großaktionärs-Wechsel vor Sprung in den Dax

Stuttgart/Karlsruhe (dpa) - Der drittgrößte deutsche Energieversorger EnBW steht nach dem Absprung seines Großaktionärs EDF vor den Sprung in die Börsen-Bundesliga. Das Land Baden- Württemberg übernimmt für fast fünf Milliarden Euro das 45-Prozent- Aktienpaket von der Electricité de France (EDF) und will die Anteile mittelfristig im Dax platzieren. «Unser Ziel ist, dass EnBW nach Daimler, HeildebergCement und SAP der vierte Dax-Konzern in Baden- Württemberg wird», kündigte Regierungschef Stefan Mappus (CDU) am Montag an. Mit dem Milliardendeal wollte das Land nach Angaben von Mappus einer möglichen feindlichen Übernahme der Karlsruher vorbeugen.

Merkel gegen gemeinsame Euro-Anleihen und größeren Rettungsfonds

Berlin (dpa) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat Forderungen nach gemeinsamen Staatsanleihen der Euro-Länder und einer Aufstockung des Euro-Rettungsschirmes eine klare Absage erteilt. Die EU-Verträge ließen keine Euro-Bonds und keine einheitlichen Zinssätze zu, sagte die CDU-Politikerin am Montag nach einem Treffen mit dem polnischen Premierminister Donald Tusk. Es würde auch ein erhebliches Wettbewerbselement entfallen. Die unterschiedlich hohen Zinssätze der Euro-Länder seien ein Ansporn, insgesamt besser zu werden und die Vorgaben des EU-Stabilitätspaktes zu erfüllen. Sie sehe zur Zeit keine Notwendigkeit, den Euro-Rettungsschirm zu vergrößern, betonte Merkel.

