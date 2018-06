Boston (dpa) - Tiger Woods hat erstmals in seiner Karriere eine Saison ohne Turniersieg beendet. Der amerikanische Golfstar kam bei seinem letzten Start des Jahres im kalifornischen Thousand Oaks auf Platz zwei.

Am Ende eines turbulenten Jahres, das für den Superstar mit einer Therapie wegen Sexsucht in Mississippi begann und mit Platz zwei bei der Chevron World Challenge endete, war der 34-Jährige aber zumindest sportlich wieder mit sich im Reinen. «Es war eine großartige Woche, auch wenn ich nicht gewonnen habe. Ich bin stolz auf mein Spiel», sagte Woods.

Sieben Monate nach seinem Comeback beim Masters in Augusta und drei Monate nach der aufsehenerregenden Scheidung von Elin Nordegren hatte alles nach dem ersten Turniersieg des Tigers seit dem 15. November 2009 ausgesehen. Mit einem komfortablen Vorsprung von vier Schlägen war Woods beim mit fünf Millionen Dollar dotierten Einladungsturnier in Thousand Oaks (US-Bundesstaat Kalifornien) auf die finale Runde gegangen. Am Ende musste er sich Graeme McDowell im Stechen geschlagen geben.

Das Duo hatte nach vier Runden mit 272 Schlägen gleichauf gelegen. Als Lohn strich der Nordire zum Abschluss seines erfolgreichsten Profijahres 1,2 Millionen Dollar Siegprämie ein. Dritter wurde Paul Casey aus England (276).

«Ich habe zwischendurch meinen Schwung verloren und musste ihn mir erst Stück für Stück zurückerarbeiten», sagte Woods, der noch nie ein Turnier abgeben musste, bei dem er mit drei oder mehr Schlägen Vorsprung auf die letzte Runde gegangen war. An Loch 13 unterlief dem 14-maligen Major-Sieger sogar ein Doppel-Bogey, während McDowell ein Birdie gelang.

Mit zwei überragenden Schlägen am 18. Loch - «meinen wahrscheinlich besten Putts in diesem Jahr» - machte der US-Open-Gewinner den Erfolg perfekt. Zunächst erzwang der 31-Jährige mit einem Putt aus zehn Metern das Stechen, dann versenkte er am ersten Extra-Loch einen Ball aus ähnlicher Distanz zum Birdie.

Der näher am Loch positionierte Woods konnte nicht kontern, sein Ball verfehlte das Ziel um Millimeter. «Ich habe heute hart gekämpft. Das Ende war sehr dramatisch», meinte Woods und McDowell prophezeite: «Er wird bald wieder Turniere gewinnen.»