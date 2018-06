München (dpa) - Die verstaatlichte Immobilienbank Hypo Real Estate (HRE) baut ihren Vorstand um: Kai Wilhelm Franzmeyer und Frank Krings werden den Konzern nach gut zwei Jahren im Amt verlassen, wie die HRE am Montag mitteilte.

Über den Abgang der beiden Manager, die auf dem Höhepunkt der Finanzkrise zu dem mit Steuermilliarden geretteten Konzern kamen, war bereits vor mehreren Wochen in den Medien spekuliert worden. Den Berichten zufolge hatten beide Vorstände intern angekündigt, die Bank nach der Ausgliederung von faulen Wertpapieren in eine sogenannte «Bad Bank» verlassen zu wollen.

Beide Manager können mit dem Eintritt ins Rentenalter für ihr gut zweijähriges Engagement mit Pensionen von rund 192 000 Euro pro Jahr rechnen, wie sich aus dem Geschäftsbericht der Bank ergibt. Franzmeyer ist 47 Jahre alt, Krings 38. Bereits der überraschende Rücktritt von HRE-Chef Axel Wienandt im März hatte der HRE herbe Kritik eingebracht, da Wieandt für seine kurze Amtszeit einen Pensionsanspruch von 240 000 Euro pro Jahr erworben hatte. Politiker aller Parteien hatten diese Praxis teils scharf gerügt.

Krings und Franzmeyer «scheiden nach erfolgreicher Stabilisierung, Restrukturierung und Neuausrichtung des Konzernverbunds auf eigenen Wunsch und in bestem Einvernehmen mit Ablauf des 6. Dezember aus dem Vorstand aus», heißt es in der Mitteilung der Bank. Die HRE, die mittlerweile als Deutsche Pfandbriefbank auftritt, hatte Anfang Oktober ihre milliardenschwere Altlasten in die FMS Wertmanagement genannte Abwicklungsanstalt ausgelagert und so ihre Bilanz bereinigt. Beide Manager, die seit Oktober 2008 im Vorstand saßen, waren für den Aufbau der FMS verantwortlich. «Jetzt ist ein natürlicher Zeitpunkt für einen Wechsel gegeben», sagte Aufsichtsratschef Bernd Thiemann.

Die FMS teilte mit, dass sie weitere staatliche Milliardengarantien zurückgegeben habe. Insgesamt handele es sich um Bürgschaften von 47 Milliarden Euro. In den vergangenen Tagen über die Rückgabe der Staatsgarantien spekuliert worden.

Nach ihrem knapp verhinderten Zusammenbruch vor zwei Jahren hatte die HRE zeitweise deutlich mehr als 100 Milliarden Euro an Garantien und Kapital vom Banken-Rettungsfonds Soffin erhalten. Der gesamte Garantierahmen summierte sich zwischenzeitlich auf 142 Milliarden Euro. Bereits im Oktober hatte die HRE Garantien in Milliardenhöhe nicht mehr benötigt und hat inzwischen mehr als die Hälfte des gewährten Bürgschaftsrahmens zurückgegeben.

Nachfolger von Franzmeyer wird der 56-jährige Wolfgang Groth, der zuletzt für die Eurohypo in Essen gearbeitet hatte, die Position von Krings wird nicht neu besetzt. Mit Vorstandschefin Manuela Better, Groth, Bernhard Scholz und Alexander von Uslar wird die HRE oder Deutsche Pfandbriefbank damit künftig vier Vorstände haben.