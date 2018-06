Bremen (dpa) - Fast jeder zweite Spieler an Geldautomaten ist einer Studie zufolge süchtig. Danach zeigten über 40 Prozent von fast 600 befragten Kunden in Spielhallen und Gaststätten in Niedersachsen, Sachsen und Bayern ein krankhaftes Spielverhalten. 16 Prozent befanden sich auf dem Weg, eine Spielsucht zu entwickeln. Das sei überraschend viel, sagte der Spielsuchtforscher Gerhard Meyer von der Universität Bremen der dpa. Das Bundeswirtschaftsministerium hatte die Studie in Auftrag gegeben.

