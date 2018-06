Mainz (dpa) - Der schwere Unfall bei «Wetten, dass..?» hat eine neue Debatte um die Quotenjagd im deutschen Fernsehen ausgelöst. Der medienpolitische Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion, Martin Dörner, forderte ein neues Konzept der Sendung. Bestimmte Risikowetten sollten in Zukunft nicht mehr stattfinden, sagte er in den «Ruhr Nachrichten». Die Grünen-Medienpolitikerin Tabea Rößner warnte vor einem gefährlichen Buhlen um Fernsehzuschauer. Sie appellierte an das Verantwortungsbewusstsein der Fernsehmacher, im Kampf um bessere Quoten das Maß nicht zu verlieren.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.