Hannover (dpa) - Die ICE-Strecke Hannover-Kassel ist in der Nacht mehrere Stunden gesperrt worden. Grund war ein Trafobrand in Hannover-Wülfel. Danach mussten alle Leitungen geerdet werden. Dadurch wurde der S-Bahnverkehr in Hannover teilweise lahmgelegt. Der Fernverkehr wurde über Hildesheim umgeleitet. Die ICE-Strecke zwischen Hannover und Kassel war von 23.00 bis 01.00 Uhr nicht befahrbar. Inzwischen läuft alles wieder nach Plan.

