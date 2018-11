Paris (dpa) - Urteil im Concorde-Prozess: Mehr als zehn Jahre nach dem Absturz des Überschalljets nahe Paris endet heute der erste große Strafprozess gegen die mutmaßlichen Verantwortlichen. Ein Gericht in Frankreich muss darüber entscheiden, ob der Ex-Chef des Concorde- Programms sowie die US-Fluggesellschaft Continental Airlines und zwei ihrer Mitarbeiter an dem Unglück Mitschuld tragen. 113 Menschen starben, als die Maschine kurz nach dem Start brennend in ein Hotel stürzte. Die meisten waren Deutsche, die von New York aus zu einer Kreuzfahrt starten wollten.

