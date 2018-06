Düsseldorf (dpa) - Nach dem Unfall bei der ZDF-Show «Wetten, dass..?» ist der Zustand des verunglückten Kandidaten weiter kritisch. Das teilte die Düsseldorfer Uniklinik mit. Der 23-Jährige war in der Sendung am Samstagabend schwer gestürzt, als er Autos auf Federbeinen per Salto überspringen wollte. Er zog sich schwere Verletzungen an der Halswirbelsäule zu und wurde nach einer Operation in ein künstliches Koma versetzt. Der Unfall hat eine neue Debatte um die Quotenjagd im deutschen Fernsehen ausgelöst.

