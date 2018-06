Essen (dpa) - Es bleibt spannend in der Schlacht um Hochtief: Das deutsche Bauunternehmen bekommt Unterstützung vom Fußball-WM- Veranstalter Katar. Das Emirat steigt voraussichtlich schon zum Jahresende ein. Rund neun Prozent der Anteile will es an dem deutschen Unternehmen halten. Damit allein kann Hochtief die Übernahme durch die spanische ACS zwar nicht verhindern, sie wird jedoch erheblich teurer. Bundeswirtschaftsminister Rainer Brüderle sieht sich durch den Einstieg Katars bestätigt. Es sei richtig gewesen, dass sich der Staat nicht eingemischt habe, sagte er.

