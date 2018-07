Hamburg (dpa) - Wegen des frühen Wintereinbruchs in Europa müssen Verbraucher weiterhin mit Teuerungen bei Heizöl und Benzin rechnen. Laut dem Verbraucherportal easyoil lagen die Heizölpreise je nach Region bei 70 bis 72 Euro je 100 Liter. Heizöl ist damit so teuer wie seit über zwei Jahren nicht mehr. Für Dieselkraftstoff muss der Autofahrer an vielen Tankstellen mehr als 1,30 Euro je Liter bezahlen, der Benzinpreis liegt nur noch wenig unter 1,50 Euro. Entspannung ist nach Expertenmeinung nicht in Sicht. Grund sind vor allem die seit November steigenden Rohölpreise.

