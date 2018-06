Lotus als Renault-Partner in Formel 1 zurück

Berlin (dpa) - Lotus feiert offiziell sein Comeback in der Formel 1. Der englische Sportwagen-Hersteller steigt bei Renault als Teilhaber und Titelsponsor ein. Die beiden Unternehmen gaben am Mittwoch eine Zusammenarbeit bis 2017 bekannt. Lotus übernimmt laut einer Pressemitteilung einen Großteil der Anteile von der Investmentfirma Genii Capital, der bisher etwa 75 Prozent am Rennstall gehören.

Zehnter Sieg in Serie für Nowitzkis Mavericks

Dallas (dpa) - Die Dallas Mavericks haben in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA ihren Siegeszug fortgesetzt. Das Team um Superstar Dirk Nowitzki feierte am Dienstag (Ortszeit) mit dem 105:100 über die Golden State Warriors bereits den zehnten Erfolg nacheinander. Bester Werfer der Partie im American Airlines Center in Dallas war wieder einmal der Würzburger Nowitzki, der es auf 25 Punkte brachte.

Handballer Kaufmann kann auf WM-Teilnahme hoffen

Göppingen (dpa) - Nach seinem unerwartet schnellen Comeback in der Handball-Bundesliga kann Nationalspieler Lars Kaufmann von Frisch Auf Göppingen auf eine WM-Teilnahme hoffen. «Der Bundestrainer hat mich vor wenigen Tagen angerufen und mir mitgeteilt, dass er mich in seine Planungen einbezieht. Er wird einen Platz im Kader für mich frei lassen und beobachten, wie ich mich zurecht finde», sagte der 28 Jahre alte Rückraumspieler der Ulmer «Südwest Presse» (Mittwoch).

NHL: Seidenberg Matchwinner in Jubiläumsspiel