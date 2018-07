Berlin (dpa) - FIFA-Boss Joseph Blatter hat die Expansionspolitik des Weltverbandes verteidigt, aber eine Imagekrise eingeräumt. Nach der Dauerkritik an der Vergabe der Fußball-Weltmeisterschaften 2018 und 2022 sei es an der Zeit, «in sich zu gehen», sagte der Schweizer dem Magazin «Die Weltwoche». Jetzt folge eine Klausur, die FIFA könne so nicht weitermachen. Blatter bezeichnete alle Korruptionsvorwürfe gegen Mitglieder der Exekutive als «Unsinn« und «uralte Kamellen». Er sagte aber auch, man müsse innerhalb der FIFA einiges klarstellen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.