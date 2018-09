Prag (dpa) - Tausende tschechische Staatsbedienstete sind aus Protest gegen das Sparprogramm der Regierung in den Streik getreten. Die Gewerkschaften erwarteten, dass sich 100 000 der 650 000 Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes an dem Ausstand beteiligen. Schulen blieben geschlossen, Krankenhäuser, Theater und Museen schränkten ihre Dienste ein. Ministerpräsident Petr Necas warnte vor einer Destabilisierung des Landes. Er kündigte an, hart zu bleiben. Necas will mit den Lohnkürzungen das Staatsdefizit drücken.

