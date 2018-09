Brüssel (dpa) - Die EU-Kommission setzt sich für faire Strom- und Gaspreise in Europa ein. Brüssel will künftig Energiekonzernen und Stromhändlern Manipulationen beim Energiehandel verbieten. Ein entsprechender Vorschlag wurde in Brüssel vorgelegt. Die neuen Regeln sollen Insider-Handel abschaffen und Preismanipulationen der Konzerne verhindern. Sie könnten 2012 in Kraft treten, wenn das EU-Parlament und der EU-Ministerrat zustimmen.

