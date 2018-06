Berlin (dpa) - Der Entertainer und TV-Komiker Kurt Krömer hat wegen Erschöpfung bis auf weiteres alle Termine abgesagt und sich in Kur begeben. Seit Monatsbeginn wurden die restlichen Auftritte der «Kröm de la Kröm»-Tour gestrichen.

Auf seiner Internetseite lässt der 36-Jährige mitteilen: «Es war leider einfach so, dass Kurt Krömer am Ende eines langen und vielbeschäftigten Jahres mit Frühjahrstour, Theaterengagement in Berlin und einem einmonatigen Filmdreh so erschöpft war, dass sein Arzt ihm dringend geraten hat, sofort in Kur zu gehen.» Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, aber die Gesundheit gehe vor. Berliner Zeitungen hatten bereits über die Auszeit berichtet.

Der gebürtige Berliner ist durch seine Comedy-Shows im RBB bekanntgeworden. Seit 2007 lief bei der ARD im Nachtprogramm «Krömer - die internationale Show», eine Wiederholung gibt es Anfang 2011.

www.kurtkroemer.de