Berlin (dpa) - Die von der Koalition beschlossenen Steuervereinfachungen sollen laut Finanzminister Wolfgang Schäuble möglichst schnell greifen. Dazu solle ein Gesetz rasch in den Bundestag eingebracht und verabschiedet werden. Es werde geprüft, welche Maßnahmen rückwirkend zum 1. Januar 2011 in Kraft treten könnten, sagte Schäuble in Berlin am Rande des Spitzentreffens der Koalition. Er bestätigte, dass Union und FDP die Arbeitnehmer um 590 Millionen Euro im Jahr entlasten wollen. Unter anderem steigt die Werbungskostenpauschale von 920 Euro auf 1000 Euro.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.