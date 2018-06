Frankfurt/Main (dpa) - Schnelles und glückliches Ende einer Kindesentführung aus einem Krankenhaus in Frankfurt/Main. Noch am Abend des Tattags hat die Polizei das Kind gefunden und zwei mutmaßliche Täterinnen im Nachbarort Hattersheim festgenommen. Das erst am Morgen geborene Mädchen wurde wieder zu seiner Mutter ins Klinikum nach Frankfurt-Höchst gebracht. Auf die Spur der Entführerinnen waren die Beamten nach einem Hinweis aus der Bevölkerung gekommen. Zum Motiv der Entführung ist noch nichts bekannt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.