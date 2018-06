Gaza (dpa) - Die israelische Luftwaffe hat in der Nacht mehrere Ziele im palästinensischen Gazastreifen beschossen. Es gab zunächst keine Berichte über Verletzte. Nach Angaben der israelischen Armee handelte es sich um eine Reaktion auf Raketen- und Granatenangriffe militanter Palästinenser auf Israels Süden. Es seien ein Waffenlager in der Mitte und zwei «Terrorzentren» im Norden des Gazastreifens angegriffen worden, hieß es in einer Stellungnahme der Armee.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.