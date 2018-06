Wiesbaden (dpa) - Die Inflation in Deutschland hat im November den höchsten Stand seit zwei Jahren erreicht. Der Grund dafür sind vor allem steigende Preise für Energie und Nahrungsmittel. Die Jahresteuerungsrate kletterte auf 1,5 Prozent. In den beiden Vormonaten lag sie bei 1,3 Prozent. Damit bestätigte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden seine erste Schätzung von Ende November. Eine höhere Inflationsrate wurde zuletzt im Oktober 2008 mit 2,4 Prozent ermittelt. Die Europäische Zentralbank sieht die Preisstabilität bis zu einem Wert von zwei Prozent Teuerung gewahrt.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.