Berlin (dpa) - Nach der Kritik am umstrittenen WM-Votum hält FIFA- Präsident Joseph Blatter Konsequenzen im Fußball-Weltverband für unumgänglich. Doppelvergaben halte er nicht für sinnvoll, sagte der Schweizer der dpa. Außerdem kündigte er eine Task Force an, die das ramponierte FIFA-Image «wieder etwas aufpolieren» soll. Die eigene Präsidentschaft sieht Blatter nicht beschädigt. Er habe noch nie soviel Unterstützung bekommen wie zuletzt. Eine von Franz Beckenbauer angeregte Verlegung der WM 2022 in Katar in den kühleren Winter schloss er aus.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.