New York (dpa) - Katy Perry (26) will den Nachnamen ihres frisch angetrauten Ehemanns Russell Brand (35) annehmen. Die US-Sängerin und der britische Comedian hatten am 23. Oktober in Indien geheiratet und seitdem höre Katy sowieso bereits auf den neuen Nachnamen.

«Die Leute benutzen ihn, um meine Aufmerksamkeit zu bekommen. Wenn ich bei einem Event bin und sie wollen, dass ich mich ihnen widme, dann rufen sie 'Frau Brand' - und ich drehe mich sofort um», sagte Perry der Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres. Bisher sei es noch nie langweilig gewesen in ihrer Ehe. «Sinn für Humor zu haben, ist bei uns zu Hause sehr wichtig. Auf diese Art und Weise kommen wir von unserem Stress-Level runter. Wir lieben es zu lachen», so Perry.