Mountain View/Hamburg (dpa) - Google will seine Suchmaschine mit einer neuen Technologie beschleunigen. Der Suchindex mit dem Namen «Caffeine» (Koffein) sei nun auf der ganzen Welt verfügbar, erklärte das Unternehmen am Dienstagabend in einem Blogeintrag.

Die neue Suche soll deutlich schneller sein, bessere und genauere Ergebnisse liefern und auf einen größeren Index zugreifen. Äußerlich tut sich nichts: Das Layout der Website bleibt gleich. Google begründete die Neuerung mit dem rasanten Wachstum des Internets. Zudem seien die Erwartungen der Nutzer höher als zuvor.

