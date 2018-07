Kabul (dpa) - Bei einem Selbstmordanschlag auf einem Hochzeitsfest in der südafghanischen Provinz Kandahar sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. 73 Menschen wurden verletzt, als ein Unbekannter am Mittwochabend bei der Feier im Bezirk Arghandab seinen Sprengstoffgürtel in der Menschenmenge zündete.

Unter den Verletzten waren auch der Bräutigam und zahlreiche Kinder. «Dutzende von Menschen wurden in der Explosion entweder getötet oder verletzt», sagte ein Sprecher des Provinzgouverneurs. «Es war ein Selbstmordattentäter», fügte ein Polizeisprecher am Donnerstagmorgen hinzu. Angesichts der schweren Verletzungen vieler Opfer befürchtete die Polizei einen weiteren Anstieg der Zahl der Todesopfer. Bis zum Donnerstagmorgen bekannte sich niemand zu dem Anschlag.