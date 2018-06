Tripolis (dpa) - Der in Libyen inhaftierte Schweizer Geschäftsmann Max Göldi ist überraschend freigelassen worden. Nach Angaben seines Anwalts kann er spätestens am Samstag das Land verlassen. Göldi kam damit einige Tage vor Ende seiner viermonatigen Haftstrafe frei. Er und ein zweiter Schweizer Geschäftsmann tunesischer Herkunft waren in Libyen vor Gericht gestellt worden, nachdem ein Sohn von Staatschef Muammar al-Gaddafi im Sommer 2008 in Genf wegen der angeblichen Misshandlung von Hausangestellten vorübergehend festgenommen worden war. Der gebürtige Tunesier konnte Libyen später verlassen.

