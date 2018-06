Johannesburg (dpa) - Erneut sind Journalisten bei der Fußball-WM in Südafrika Opfer eines Überfalls geworden: Vier chinesische Journalisten wurden in Johannesburg von Straßenräubern angegriffen. Das berichten örtliche Medien. Sie umringten das Fahrzeug der Chinesen, bedrohten die Journalisten massiv und zwangen sie, ihnen eine Kamera auszuhändigen. In der Nacht zum Mittwoch waren drei Journalisten von Bewaffneten in ihrer Unterkunft unweit des WM-Austragungsortes Rustenburg überfallen und beraubt worden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.