Lissabon (dpa) - Das portugiesische Parlament hat den neuen Sparhaushalt verabschiedet. Die sozialistische Minderheitsregierung hatte darin Steuererhöhungen sowie Einsparungen im öffentlichen Dienst vorgesehen, berichteten die Medien in Lissabon. Portugal will mit diesem Sparpaket den EU-Befürchtungen entgegentreten, dass ein ähnliches Finanzdebakel wie in Griechenland drohen könnte. Das Programm sieht vor, dass das Defizit in diesem Jahr auf 7,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts und im kommenden auf 4,6 gesenkt wird.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.