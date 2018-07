Los Angeles (dpa) - Alles schien wie immer zu laufen, doch plötzlich stieß Salma Hayak (43) während eines Interviews in der amerikanischen TV-Show «Extra» einen grellen Schrei aus. Wie aus dem Nichts war eine Schlange am Drehort aufgetaucht.

«Irgendjemand muss doch was tun», soll die Schauspielerin laut «OK»-Magazin in Panik gerufen und die Beine hochgezogen haben. Ihre Kolleginnen Maya Rudolph (37) und Maria Bello (43) hatten sich ebenso vor der unerwarteten tierischen Besucherin erschrocken, beruhigten sich aber recht schnell wieder, als ein Helfer das Reptil einfing und fortschaffte. Die drei Frauen spielen gemeinsam in der Komödie «Kindsköpfe - Grown-ups» mit.