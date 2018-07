Boston (dpa) - Die Fans riss es von den Sitzen, den Stars auf der Bank blieb staunend der Mund offen: Dank eines überragenden Schlussabschnitts ihrer Ersatzspieler Nate Robinson und Glen Davis haben die Boston Celtics das vierte Finalspiel der nordamerikanischen Basketball-Liga NBA gewonnen.

Der Rekordmeister setzte sich daheim mit 96:89 gegen Titelverteidiger Los Angeles Lakers durch und konnte die Serie «Best of Seven» zum 2:2 ausgleichen. «Ich habe mich wie ein Biest gefühlt, das keiner stoppen konnte», meinte 131-Kilo-Koloss Davis auf der Pressekonferenz. Neun seiner 18 Punkte erzielte er im vierten Viertel. Neben ihm strahlte der nur 1,75 Meter große Robinson, der in der entscheidenden Phase auf sechs Zähler kam. Zusammen mit den beiden anderen Einwechslern Rasheed Wallace und Tony Allen hatte das Duo die Lakers-Stars um Kobe Bryant und Pau Gasol im Schlussabschnitt gestoppt - die Reservisten rissen die Reißleine und lassen die Celtics weiterhin vom 18. Titel träumen.

«Mein Jugendtrainer hat immer gesagt, spiele so hart du kannst und das so lange du kannst. Wir haben heute unseren Job erledigt», sagte Robinson. Los Angeles war mit einer 62:60-Führung in das Schluss-Viertel gegangen. Celtics-Coach Doc Rivers hatte seine Reservisten aufs Parkett geschickt, um den Stars Paul Pierce, Kevin Garnett und Rajon Rondo etwas Zeit zum Luftholen zu geben. Was als Intermezzo gedacht war, wurde zur Wende. Bostons Bankspieler erzielten 21 der 36 Punkte im vierten Viertel und gaben ihrem Coach keinen Grund, sie frühzeitig vom Feld zu holen. «Ich habe laufend auf die Uhr geschaut und gedacht, wann wechselt er uns endlich wieder aus», meinte der leicht übergewichtige Davis (Spitzname «Big Baby»).

Als er schließlich mit Robinson zur Bank kam, sprang ihm der kleine Spielmacher überglücklich auf den Rücken. «Wir beide sind wie Shrek und Esel», betonte Robinson in Anspielung auf die beliebten Zeichentrick-Figuren. «Ihre Ersatzleute haben uns ausgespielt, wir konnten sie nicht stoppen», sagte Lakers-Trainer Phil Jackson. Er beklagte zugleich, dass eine ähnliche Entlastung für seine «Starting Five» ausblieb. Deshalb, so Jackson, habe man Bryant und Gasol nahezu durchspielen lassen müssen und deshalb hätte ihnen zum Ende hin die Kraft gefehlt.

«Die Celtics haben ihren Spielplan sehr gut umgesetzt, die entscheidenden Rebounds geholt, Abpraller genutzt und viele Punkte unter dem Korb gemacht», lobte Bryant. Dass Boston in Person von Davis am Brett so dominierte, lag auch daran, dass Lakers-Center Andrew Bynum erneut starke Knie-Schmerzen hatte und im zweiten Durchgang nicht mehr eingesetzt werden konnte. «Ohne Bynum hat uns die Präsenz in der Mitte gefehlt und Davis hat dass voll ausgenutzt. Er hat sehr gut gespielt, genauso wie Robinson», so Bryant. Der LA- Star traf sechsmal von der Drei-Punkte-Linie und kam auf 33 Zähler, hatte aber auch sieben Ballverluste. Das fünfte Finalduell gibt es am 13. Juni wieder in Boston - anschließend fliegt ein Team mit einem Matchball zur sechsten Partie nach Los Angeles.