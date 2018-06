Frankreich und Uruguay trennen sich 0:0

Kapstadt (dpa) - Frankreich und Uruguay sind schwach in die 19. Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Die beiden Ex-Weltmeister trennten sich am Freitag vor 64 100 Zuschauern in Kapstadt 0:0. In einem niveauarmen Spiel sah der Uruguayer Nicolas Lodeiro in der 81. Minute wegen groben Foulspiels die Gelb-Rote Karte. Zuvor hatte es im ersten Spiel der Gruppe A in Johannesburg zwischen Gastgeber Südafrika und Mexiko ein 1:1 gegeben. Damit haben nach dem ersten Spieltag alle vier Teams jeweils einen Punkt auf dem Konto. In der zweiten Runde spielt Südafrika am Mittwoch gegen Uruguay, die Franzosen spielen am Donnerstag gegen Mexiko.

OK-Chef Jordaan glücklich über WM-Auftakt

Johannesburg (dpa) - Die Organisatoren der Fußball- Weltmeisterschaft haben nach dem Eröffnungsspiel eine sehr positive Auftaktbilanz gezogen. «Wir hätten nicht mehr verlangen können, ein ausverkauftes Stadion, eine Gastgebermannschaft mit Siegeswillen, eine unglaubliche Atmosphäre und spektakulärer Fußball», sagte der Geschäftsführer des WM-OK, Danny Jordaan, nach dem 1:1 zwischen Südafrika und Mexiko am Freitag in Johannesburg.

Iniestas Einsatz im ersten Spiel weiter ungewiss

Potchefstroom (dpa) - Der Einsatz des Spaniers Andres Iniesta im ersten Spiel des Europameisters bei der Fußball-Weltmeisterschaft am kommenden Mittwoch in Durban gegen die Schweiz ist weiter ungewiss. Der Mittelfeldspieler des FC Barcelona konnte am Samstag nach der Ankunft des Teams in Südafrika nur ein leichtes Lauftraining auf dem Gelände der North West University absolvieren. Iniesta hatte sich beim 6:0-Sieg der Spanier im letzten Testspiel in Murcia gegen Polen am rechten Oberschenkel verletzt.

Capello: Team erfährt Startelf kurz vor Anpfiff