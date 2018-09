Inhalt Seite 1 — «Sag nix, nur denk» - Alisar siegt bei Heidi Klum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Köln (dpa) - Alisar Ailabouni (21) aus Austria ist «Germany's next Topmodel». Die gebürtige Syrerin gewann am Donnerstagabend vor 15 000 Zuschauern in der Kölner Lanxess-Arena das Finale der fünften Staffel von Heidi Klums ProSieben-Show.

Im Durchschnitt verfolgten die Sendung 3,57 Millionen Zuschauer. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil bei 23,4 Prozent. Letztes Jahr waren es noch 29,4 Prozent - das ist doch etwas abgemagert.

Heidi (37), selbst mit Leopardenkostüm angetan, stellte Alisar als «rassig», doch «schüchtern» vor. Ihre Befangenheit habe sie durch die Sendung aber verloren: «Das schüchterne Mädchen geht heute aufrecht durch die Welt.» «GNTM» als Therapie-Ersatz.

Alisars Konkurrentinnen im Schlussdurchgang waren Laura die Power- Frau (23) und Hanna die Heulsuse (18). Die erste, die mit gewohntem Vollstreckerwillen aussortiert wurde, war Laura aus Düsseldorf.

Heidi lässt es sich bekanntermaßen nicht nehmen, diese Momente bis zum Letzten auszukosten: «Für eine von euch sind das jetzt leider die letzten Sekunden. Für eine von euch ist Germany's next Topmodel jetzt leider zu Ende. Die nächste, die sich freuen darf, ist - Hanna.»

Für Model-Muggel: Hanna war das Efeu-Seelchen vom Niederrhein, das mindestens zwei Mal pro Folge in Tränen ausbrach. Das ließ am Ende zwar nach, aber letztlich machte dann doch die graziöse Alisar mit charmantem «Salzkammergut-Akzent» (ProSieben) das Rennen.

«Du bist in meinen Augen ein tolles Vorbild», lobte Heidi. Alisar war immer besonders lieb und bescheiden. Vermutlich werde sie nun keine Zeit mehr für ihre Yoga-Übungen haben, bedauerte die Siegerin nach der Sendung. Mit dem Finale hat sie Verträge für Kampagnen im Gesamtwert von 400 000 Euro gewonnen: «Ich brauche auf jeden Fall einen neuen Laptop.» Und zu ihren privaten Verhältnissen: «Ich hab keinen Freund.»