Erasmia (dpa) - Tempo, Tore, Traumstart - die jüngste deutsche WM-Mannschaft seit 76 Jahren möchte gegen Australien sofort auf die Erfolgswelle. «Alle brennen, alle wollen zeigen, was sie können», erklärte Joachim Löw kurz vor dem heißen WM-Start der deutschen Fußball-Nationalmannschaft.

Der Bundestrainer sieht sein Team bereit für die schwierige Mission am Kap, will aber keine konkrete Zielvorgabe verteilen, um vor allem seinem WM-unerfahrenen Personal nicht noch mehr Druck aufzubürden. «Ein Ziel bei einem Turnier ist immer, jedes Spiel zu gewinnen. Aber ein Muss ist es für mich nicht», sagte Löw der Nachrichtenagentur dpa.

Ein Sieg im Auftakt-Match gegen Australien am Sonntag ist für Löw und seine jungen Spieler dennoch enorm wichtig. «In einem Turnier bewegt man sich auf einem schmalen Grat. Da entscheiden wenige Situation über den Verbleib im Turnier, über Erfolg und Enttäuschung. Ein Erfolgserlebnis zum Start wäre wichtig für das Selbstbewusstsein», betonte der Chefcoach. Kapitän Philipp Lahm ist sogar schon vor dem Tag X überzeugt, dass die neue deutsche Elf mit einer Mischung aus jugendlichem Elan und durchaus vorhandener Erfahrung in Südafrika «Großes» leisten kann: «Das ist die Mannschaft, die am meisten Qualität hat von allen Nationalmannschaften, in denen ich bisher gespielt habe.»

Gleich das erste Spiel in Durban wird eine harte Nuss. «Alles andere als ein Spektakel», sondern einen harten Abnutzungskampf erwartet Löw gegen die Australier. «Sie haben Leidenschaft und eine fast schon perfekte Defensiv-Organisation. Da haben sich schon andere Nationen die Zähne ausgebissen», warnte der Bundestrainer. Vor vier Jahren hatten die «Socceroos» im WM-Achtelfinale den späteren Weltmeister Italien am Rande des K.o. - nur ein schmeichelhafter Elfmeter rettete damals die Azzurri.

Mit Akribie, Konzentration, aber auch viel Lust hat Löw vor seinem 50. Länderspiel als Bundestrainer am Feinschliff gearbeitet. «Es ist eine schöne Herausforderung, im Konzert der Großen mitzuspielen», gab Franz Beckenbauer der Generation Özil & Co. mit auf den Weg, der mindestens ins Halbfinale führen soll. Vize-Kapitän Bastian Schweinsteiger warnte davor, die guten Eindrücke aus der Vorbereitung zu überschätzen: «Das ist schon noch ein Unterschied. Bei der WM darf man sich nicht viele Fehler erlauben.»

Löws Startelf steht, auch wenn sein Assistent Hansi Flick nochmals von «zwei, drei Positionen» sprach, über die der Trainerstab noch nachdenken würde. «Für einen Trainer ist das Gold wert, wenn er weiß, dass er Spieler hat, die in einem Spiel sofort da sind, sofort ins Spiel finden», erklärte dagegen Löw auf die Frage nach der Bedeutung der Joker Cacau, Thomas Müller und Marko Marin.

Mit den unterschiedlichen Spielertypen habe er in der Offensive Möglichkeiten: «Marin ist körperlich besser geworden, Cacau hat sich stark gezeigt, auch Müller, der reinkam in der zweiten Halbzeit gegen Bosnien, hat sich sofort integriert», betonte der 50-Jährige.