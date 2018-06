Inhalt Seite 1 — Marquez vermasselt Bafanas Traumstart Seite 2 Auf einer Seite lesen

Johannesburg (dpa) - Rafael Marquez hat Südafrika einen Traumstart in die erste WM auf afrikanischem Boden vermasselt, doch der Partystimmung in der Regenbogennation tat das 1:1 (0:0) gegen Mexiko keinen Abbruch.

«Natürlich freuen wir uns über diesen Punkt. Wir haben es als große Ehre empfunden, als Gastgeber hier spielen zu dürfen. Die Atmosphäre war super, das erlebst du nicht jede Woche», sagte Siphiwe Tshabalala, der die Bafana Bafana am Freitag in der 55. Minute des WM-Eröffnungsspiels mit seinem 5. Länderspiel-Tor in Führung gebracht hatte. «Schade, dass wir den Vorsprung nicht gehalten haben», bedauerte der Ex-Dortmunder Steven Pienaar. Das 2:1 hatte in der 90. Minute Katlepo Mphela auf dem Fuß, sein Schuss landete aber am Pfosten.

Mit ihrem späten Tor erwiesen sich die Mexikaner als Spielverderber und verhinderten durch Marquez (79.) einen Auftaktsieg der Hausherren. «Zufrieden sind wir nicht. Wir haben uns teilweise falsch angestellt. Die Mannschaft hat aber gut gekämpft. Das gibt Hoffnung für die nächsten Spiele», erklärte Giovani dos Santos, der vor 84 490 Zuschauern im ausverkauften Soccer-City-Stadion in Johannesburg mehrere Chancen für die «Tri» ausgelassen hatte.

Nach der feierlichen Eröffnung der WM durch Staatspräsident Jacob Zuma sorgten die Fans in Gelb und Grün mit ihren Vuvuzelas für ein Höllenspektakel auf den Rängen, doch davon unbeeindruckt gaben auf dem Rasen zunächst die ganz in schwarz gekleideten Mexikaner den Ton an. Das Team von Javier Aguirre wirkte von der ersten Minute an schneller und spritziger als die Bafana bafana, die vor der Rekordkulisse vor allem im Spiel nach vorne sehr nervös agierte.

Nach 106 Sekunden blockte Kapitän und Rekord-Nationalspieler Aaron Mokoena einen Schuss von dos Santos zur Ecke ab und verhinderte den frühen Rückstand für die Gastgeber. Ein leichtfertiger Ballverlust von Teko Modise im Mittelfeld bescherte dos Santos die nächste Möglichkeit (19.), diesmal zielte der Angreifer von Galatasaray Istanbul zu hoch.

In der Offensive hatte das zum 13. Mal ungeschlagene Team von WM- Rekordtrainer Carlos Alberto Parreira lange Zeit wenig zu bieten. Auch Pienaar brachte keine Linie ins Spiel der Südafrikaner, denen im Aufbau einfach zu viele Fehler unterliefen. In der 32. Minute konnten sich die Hausherren bei ihrem Torhüter Itumeleng Khune bedanken, der reaktionsschnell gegen Guillermo Franco klärte und Flurschaden für sein Team vereitelte.

Die leidenschaftlich angefeuerten Südafrikaner hatten erst in der Schlussphase der ersten Hälfte ein paar gute Szenen. Drei Minuten vor der Pause geriet das Gehäuse des 37-jährigen Oscar Perez, der den Vorzug vor Guillermo Ochoa erhalten hatte, erstmals in Gefahr. Doch Mphela verfehlte per Kopf eine Flanke. Ansonsten hatte die Abwehr der «Tri» mit dem Stuttgarter Bundesligaprofi Ricardo Osorio kaum Arbeit.