Bad Hersfeld (dpa) - Aus Furcht vor schlechten Schlagzeilen wollen die Bad Hersfelder Festspiele auch kurz vor Saison-Beginn an diesem Samstag noch keine Zahlen zum Vorverkauf nennen.

Der neue Intendant Holk Freytag ließ lediglich verlauten, «der Kartenverkauf könnte besser sein». Am Samstagabend führt der neue Festspielleiter Regie bei der Eröffnungspremiere: Friedrich Schillers Klassiker «Wilhelm Tell». Beim Festakt zum Start der 60. Festspiele wird Schirmherr Kulturstaatsminister Bernd Neumann (CDU) fehlen, er ist verhindert. Am Mittag soll ein Straßentheater-Festival die Besucher einstimmen.

Laut «Hersfelder Zeitung» droht den Festspielen mangels Kartennachfrage ein Defizit von rund einer Million Euro. Die wieder auf acht Wochen Dauer verlängerten Festspiele haben einen Rekord-Etat von 5,05 Millionen Euro. Bürgermeister Hartmut Boehmer nannte den Bericht spekulativ: «Abgerechnet wird am Schluss.» Aber er räumte auch ein: «Die Nachfrage entspricht nicht den Erwartungen.» Als Grund nannte Boehmer eine «immer größere Konkurrenz» von anderen Festivals und die Wirtschaftskrise. Die Fußball-WM spiele aber aus seiner Sicht keine Rolle.

Ungeachtet der Unruhe hinter den Kulissen verfolgt der vom Staatsschauspiel in Dresden gekommene Intendant Freytag große Ziele: «Ich möchte die Festspiele zu einem Forum großer Schauspieler machen.» Allerdings verspüre er auch einen gewissen Erwartungsdruck. Für seine Premieren-Spielzeit stehe ihm ein ausgezeichnetes Ensemble zur Verfügung. Der Star der Festspiele soll die international renommierte Musical-Darstellerin Anna Montanaro sein, die schon auf dem Broadway in New York eine Hauptrolle bekleidete. In Bad Hersfeld spielt die 37-Jährige bei der zweiten Premiere am Mittwoch die Titelfigur in der Uraufführung «Carmen - Ein deutsches Musical».

Namhafte Schauspieler verpflichtete Freytag auch für seine Tell- Inszenierung: Stefan Reck spielt den Sadisten Hermann Geßler. Der durch TV-Rollen («Der Alte», «Liebling Kreuzberg») bekanntgewordene Schauspieler gibt auch den Anwalt Sergej Basow in Maxim Gorkis «Sommergäste», das als dritte Premiere am 20. Juni auf der Bühne von Europas größter romanischer Kirchenruine geboten wird. Alle drei Stücke sind erstmals in Bad Hersfeld zu sehen.

