Düsseldorf (dpa) - In Nordrhein-Westfalen wird es keine «Ampel»- Koalition geben. Die Sondierungsgespräche zwischen SPD, FDP und Grünen blieben erfolglos. Besonders in der Schulpolitik lagen die Positionen weit auseinander. Damit bleibt einen Monat nach der Landtagswahl weiter offen, wer das bevölkerungsreichste Bundesland künftig regieren wird. Heute Abend will der SPD-Landesvorstand entscheiden, ob er der Partei Verhandlungen über eine große Koalition mit der CDU empfiehlt.

