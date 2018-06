Washington (dpa) - Nach heftigen Regenfällen sind im US- Bundesstaat Arkansas mindestens 16 Menschen auf einem Campingplatz ums Leben gekommen. 40 Menschen werden noch vermisst. Der Camping- Platz liegt völlig isoliert inmitten eines Nationalparks. Ein Fluss schwoll dort so stark an, dass mehrere Meter hohe Fluten auf die Zelte mit den Campern stürzten und sie wegrissen. Eine große Rettungsaktion lief an. Mehrere Hubschrauber und schweres Gerät sind im Einsatz.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.