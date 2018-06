Montréal (dpa) - Sebastian Vettel war im zweiten Training zum Großen Preis von Kanada der Schnellste. Der Red-Bull-Pilot verwies in Montréal den Spanier Fernando Alonso im Ferrari auf Rang zwei. Dritter wurde Nico Rosberg im Mercedes. Adrian Sutil kam im Force India auf den sechsten Platz. Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher erreichte nur Rang neun. Der achte Saisonlauf findet am Sonntag statt. Vettels Teamkollege Mark Webber führt die WM im Moment an.

