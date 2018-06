Washington (dpa) - Bei der plötzlichen Überflutung eines Campingplatzes im US-Bundesstaat Arkansas sind mindestens 20 Menschen ums Leben gekommen. Die Opferzahl könnte noch steigen: Mehrere Menschen werden noch vermisst. Der an einem Fluss in einer Schlucht gelegene Campingplatz wurde nach heftigen Regenfällen mit voller Wucht von einer Sturzflut getroffen. Viele der Urlauber lagen noch im Schlaf. Eine große Rettungsaktion lief an. In der Region sind möglicherweise noch weitere Campingplätze betroffen.

