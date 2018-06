Johannesburg (dpa) - Endlich hat das Warten ein Ende: Heute beginnt die Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika. Die Fans in aller Welt, aber besonders in Südafrika, fiebern dem ersten Anstoß entgegen. Das Eröffnungsspiel heute Nachmittag in Johannesburg bestreiten die Gastgeber und Mexiko. Am Abend treffen im zweiten Spiel der Gruppe A Frankreich und Uruguay aufeinander. Das deutsche Team greift am Sonntag gegen Australien ins Geschehen ein. Gestern Abend gab es zur Einstimmung auf das Turnier ein großes Konzert in Soweto - mit dabei waren Stars wie Shakira oder Alicia Keys.

