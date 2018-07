Berlin (dpa) - Die Berliner Air Show ILA hat für das Publikum geöffnet. Bei strahlendem Sonnenschein wurden die Tore am Nordgelände des Flughafens Schönefeld früher aufgemacht als geplant. «Es warteten bereits lange vor Beginn sehr viele Menschen auf Einlass. Sie sind dann etwas früher reingelassen worden», sagte eine Sprecherin der Messe Berlin. Bis zum ILA-Schluss am Sonntag wird mit einem großen Besucherandrang gerechnet. Erwartet werden mehr als 200 000 Gäste. 70 000 Fachbesucher waren an den ersten drei Tagen auf dem Gelände.

