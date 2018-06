Johannesburg (dpa) - Ein tragisches Unglück hat den ersten Tag der Fußball-WM in Südafrika überschattet: Auf dem Weg vom WM- Auftaktkonzert in Soweto ist eine Ur-Enkelin von Südafrikas Ex- Präsidenten Nelson Mandela tödlich verunglückt. Das teilte die Nelson-Stiftung in Johannesburg mit. Die 13-jährige Zenani - eine Enkelin von Mandelas Tochter Zindzi - starb bei einem Autounfall, Die frühere Ehefrau Mandelas, Winnie Madikizela-Mandela, befand sich entgegen ersten Polizeimeldungen nicht in dem Unglücksfahrzeug.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.