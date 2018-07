Johannesburg (dpa) - Die 19. Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika ist offiziell eröffnet worden. Mit einer bunten und musikalischen Show wurde der Startschuss für die erste Endrunde auf afrikanischem Boden gegeben. 32 Mannschaften spielen in den nächsten vier Wochen um den Titel, der im Finale am 11. Juli vergeben wird. Insgesamt stehen 64 Partien auf dem Programm.

