Erasmia (dpa) - Der Countdown läuft: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft reist heute aus ihrem Quartier in Erasmia zum ihrem ersten WM-Spiel nach Durban. Dort findet am Abend das Abschlusstraining für das Spiel morgen gegen Australien statt. Die Auftaktspiele am Freitag waren ohne Sieger geblieben: Südafrika und Mexiko trennten sich 1:1, die Partie Frankreich und Uruguay endete 0:0.

