Hamburg (dpa) - Superstar Lionel Messi und seine Argentinier sind mit dem erwarteten Sieg in die 19. Fußball-Weltmeisterschaft gestartet. Otto Rehhagels WM-Premiere mit Griechenland ging genauso daneben wie der mit Spannung erwartete Auftritt der hoch eingeschätzten Engländer.

Der Europameister von 2004 kassierte im ersten Spiel der Gruppe B in Port Elizabeth eine 0:2 (0:1)-Niederlage gegen Südkorea. Anschließend setzte sich der zweimalige Weltmeister Argentinien in Johannesburg mit 1:0 (1:0) gegen Nigeria durch. England kam gegen die USA in Rustenburg beim ersten Spiel in der Gruppe C nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

«Wir haben ein wichtiges Spiel gewonnen und sind auf dem richtigen Weg. Wir können der nächsten Partie gelassen entgegensehen», sagte Argentiniens Coach Maradona. Superstar Messi blieb zwar ohne Tor, lieferte aber reichlich Kostproben seines Ausnahmekönnens ab - auch zur Freude von Trainer Maradona, der bei seiner Rückkehr auf die WM-Bühne nach 16 Jahren die gesamten 90 Minuten stehend an der Seitenlinie verfolgte. «Er hat heute auf dem Platz gezaubert», lobte Maradona.

«Ich bin stolz auf meine Mannschaft, aber natürlich enttäuscht über das Ergebnis. Argentinien ist ein Weltklasseteam», bilanzierte Nigerias schwedischer Trainer Lars Lagerbäck nach der unterhaltsamen Partie unter der umsichtigen Leitung des deutschen Schiedsrichters Wolfgang Stark (Ergolding).

55 686 Zuschauer im Ellis Park-Stadion sahen eine überlegene argentinische Mannschaft, in der Weltfußballer Messi die Glanzlichter setzte, aber auch viele Torchancen ausließ. Gabriel Heinze erzielte in der 6. Minute den einzigen Treffer für das Team von Diego Maradona.

«Kapitale Fehler in der Abwehr» musste ausgerechnet der Verfechter der kontrollierten Offensive kommentieren. Obwohl Rehhagel zwei Sechser vor der Abwehr aufgeboten hatte, wurde sein Team immer wieder übertölpelt und sah vor allem bei den Treffern von Lee Jung-Soo (7. Minute) und Park Ji-Sung (52.) schlecht aus. «Wären wir etwas besonnener gewesen, hätten wir noch mehr Tore geschossen», sagte sein südkoreanischer Kollege Huh Jung-Moo völlig zurecht.

Mit zwei Gegentoren waren die Hellenen vor 31 513 Zuschauern im Nelson-Mandela-Bay-Stadion tatsächlich noch gut bedient, denn der WM-Vierte von 2002 war im ersten Spiel der Gruppe B weiteren Treffern näher als die behäbigen Griechen dem Anschluss. «Wir werden uns morgen zusammensetzen und nüchtern und gründlich analysieren», kündigte Rehhagel an. Es wird viel zu bereden geben.